به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس اداره آبفای شهرستان آباده گفت: با توجه به خشکسالی‌های سال‌های اخیر و کاهش نزولات آسمانی و با هدف تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار ، بهمن پارسال یک حلقه چاه آهکی در منطقه پشت بره با دبی ۳۰ لیتر آب در ثانیه حفر کردیم.

سعید آزادی افزود: همچنین یک حلقه چاه آبرفتی در منطقه گره گشت با دبی ۱۰ لیتر بر ثانیه ، تجهیز و به شبکه آب آباده اضافه و امسال هم پس از تعیین محل مناسب ، یک حلقه چاه در منطقه روداب این شهرستان حفر شد.

آزادی بیان کرد: این چاه آهکی با صرف هزینه ای افزون بر ۸۰ میلیارد تومان و دبی آب ۳۰ لیتر بر ثانیه حفر شده است و بزودی به شبکه اضافه می‌شود.