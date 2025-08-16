سازه‌های ورودی شهر فسا با هدف جلوگیری از رانش احتمالی و ایجاد حادثه، ایمن سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید محمد باقر ساداتی شهردار فسا گفت: این سازه پس از پیگیری‌های انجام شده توسط خبر صدا و سیمای مرکز فارس در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که این قسمت ایمن سازی شود.

سید محمد باقر ساداتی با توجه به قرار گرفتن این سازه روی تپه ورودی شهر افزود: پس از تخریب و پاکسازی از گلدان‌های سیمانی قبلی حدود ۳ هزار متر مربع از این قسمت، با مصالح بومی مقاوم سازی شد.

او ادامه داد: پس از کامل شدن سازه و برای زیباتر شدن ورودی شهر از آب نما‌ها و نورپردازی استفاده می‌شود.