سازههای ورودی شهر فسا با هدف جلوگیری از رانش احتمالی و ایجاد حادثه، ایمن سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید محمد باقر ساداتی شهردار فسا گفت: این سازه پس از پیگیریهای انجام شده توسط خبر صدا و سیمای مرکز فارس در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که این قسمت ایمن سازی شود.
سید محمد باقر ساداتی با توجه به قرار گرفتن این سازه روی تپه ورودی شهر افزود: پس از تخریب و پاکسازی از گلدانهای سیمانی قبلی حدود ۳ هزار متر مربع از این قسمت، با مصالح بومی مقاوم سازی شد.
او ادامه داد: پس از کامل شدن سازه و برای زیباتر شدن ورودی شهر از آب نماها و نورپردازی استفاده میشود.