رئیس حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: تاکنون حدود ۱۲ هزار نفر از مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۰ زائر قزوینی که با ناوگان حمل و نقل عمومی جابهجا شده بودند، به وطن بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهبازی در خبر 20 شبکه قزوین گفت: جابهجایی به صورت روان در پایانه مرزی برکت در حال انجام است و خوشبختانه ما مشکل خاصی نداریم.
وی افزود: زائران در کمترین زمان ممکن به سمت استان قزوین جابهجا میشوند. طبق پیشبینیها، ۵ تا ۱۰ درصد باقیمانده زائران نیز طی روزهای آینده و تا ۲۸ صفر به تدریج به استان بازخواهند گشت و برای بازگشت مشکل خاصی نداریم.
استقرار ۱۴۵ اتوبوس مختص زائران قزوین
رئیس حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای توضیح داد: ما به صورت استاندارد و کاملاً منحصر به فرد، ۱۴۵ دستگاه اتوبوس را در این سطح قرار دادهایم که به صورت متناوب زائران را جابهجا میکنند. تعداد اتوبوسها متناسب با ورود و نیاز زائران تنظیم میشود.
خدمترسانی تا بازگشت آخرین زائر
آقای شهبازی در پایان تأکید کرد که خدمترسانی تا هر وقتی که زائرین عزیز استان قزوین از مرز خارج شوند، ادامه خواهد داشت.