به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت شهید والامقام ستوانسوم رامین صادقی که توسط عناصر خبیث گروهک تروریستی جیش الظلم در ایرانشهر به فیض شهادت نائل گردید، فردا یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ساعت ۹ صبح، از محل میدان امام حسین (علیه‌السلام) شهرستان زاهدان تشییع، و در گلزار شهدا شهرستان زاهدان به خاک سپرده خواهد شد.

بدینوسیله از امت حزب الله و مردم شهید پرور زاهدان دعوت می‌شود، با حضور پرشور خود در این مراسم موجب شادی روح مطهر شهدا والامقام و تسلی خاطر باز ماندگان شوند.