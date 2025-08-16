به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ زینعلی گفت: این دستگاه حدود ۵۰ درصد جمعیت استان گلستان را که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند جوابگوست.

زینعلی گفت: بیماران از بیمارستان حکیم جرجانی به جای دیگر ارجاع داده نمی‌شوند و همه خدمات به بیماران در قالب‌ام آر آی به صورت رایگان است.