استاندار گیلان گفت: با توجه به ورود مسافران و هموطنان زیادی به گیلان در فصل گرما برای استفاده از شناگاه‌ها، ۲۲ طرح سالمسازی دریا و ۱۸ شناگاه در استان کافی نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ استاندار گیلان در نشست ساماندهی سواحل استان که عصر امروز در استانداری برگزاری شد، گفت: در ۳۰۷ کیلومتر نوار ساحلی استان، ۲۲ طرح سالمسازی دریا و ۱۸ شناگاه وجود دارد که با توجه به ظرفیت‌های گردشگری این استان شمالی و ورود شمار زیادی از مسافران به استان برای استفاده از نعمت دریا، باید تمام سواحل گیلان مناسب سازی شود.

هادی حق شناس با بیان اینکه سیاست حاکمیت در جذب گردشگر به خصوص گردشگران خارجی است، افزود: دریا نعمتی است که می‌توان به کمک آن، ماندگاری گردشگر در استان را بالا برد و برای اینکار به ساحل امن نیاز داریم و ۳ عامل نجات غریق، هلال احمر و پلیس، سواحل استان را امن می‌کند.

مدیرکل، سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری گیلان هم در این نشست گفت: ۵۰ درصد از حقوق ناجیان غریق استان پرداخت شده است و چند قایق نجات و تجهیزات مناسب هم برای نجات غریقان خریداری و به آن‌ها تحویل داده شده است.

علی باقری با بیان اینکه متاسفانه ۶ نفر امسال در دریای خزر در استان غرق شدند، افزود: از شروع طرح سالم سازی دریا در گیلان که از ۸۰ روز قبل آغاز شده است، ناجیان غریق موفق شدند جان ۱۱۵ نفر را از غرق شدن نجات دهند.