به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سلیمان هاشمی در جلسه کارگروه پسماند شهرستان با اشاره به چالش‌های زباله، مدیریت بهداشتی و اصولی پسماند را از اصول توسعه پایدار بیان کرد.

او گفت: شهر گنبدکاووس ۱۶۰ هزار نفر جمعیت دارد که بر اساس آمار‌ها هر فرد روزانه ۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم زباله تولید می‌کند که در مجموع به طور میانگین روزانه ۱۲۰ تن زباله در شهرستان تولید می‌شود که با توجه به تعطیلی سایت زباله آزادشهر و انتقال این حجم از زباله به سایت آق قلا هزینه‌های زیادی را به دهیار‌ها و شهرداری‌های شهرستان تحمیل می‌کند.

هاشمی افزود: برای کاهش هزینه‌ها و دفن بهداشتی زباله‌ها، گنبدکاووس نیازمند سایت مخصوص پردازش و دفن بهداشتی پسماند‌ها است.

هاشمی آموزش همگانی تفکیک زباله از مبدا، ایجاد ایستگاه‌های دریافت زباله‌های خشک در سطح شهرستان از سوی پیمانکار و تبلیغ برنامه موبایلی جمع آوری زباله زیبا شهر قابوس از سوی پیمانکار را ضروری بیان کرد و خواستار استقرار اداره پسماند در شهرستان گنبدکاووس شد.

سرپرست فرمانداری ویژه گنبدکاووس با اشاره به مصوبه چند سال قبل کارگروه مدیریت پسماند استان برای احداث سایت ۵۰ هکتاری پسماند صنعتی در سه راهی اینچه برون گفت:باید ۵۰ هکتار زمین از مراتع ملی به ذی نفعان این منطقه واگذار شده و اقناع سازی جوامع محلی نیز انجام پذیرد.