به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی در بازدید از روند خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین از اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرحها و زیرساختهای این پایانه مرزی خبر داد.

حسین سپهری، تسریع در تکمیل زائرسرای اربعین در مرزتمرچین و راه اندازی یک مجموعه فرهنگی در کنار این زائرسرا را در این بازدید اعلام کرد.

سپهری اظهارکرد: تمام امکانات برای خدمات رسانی به زائران در مرزتمرچین فراهم شده است و تکمیل زیرساختها و طرحهای نیمه تمام هم در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: مرزتمرچین، با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و نزدیکی به استانهای شمال و شمالغرب کشور و هم مرز بودن با کشور‌های ترکیه و آذربایجان و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه و قفقاز زمینه را برای تردد بیش از ۵۰۰ هزار زائر داخلی و خارجی فراهم کرده است.