ویژه‌برنامه «پلاک هشت»، به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، یکشنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۱۲:۲۵ از شبکه رادیویی ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با حضور سرگرد قربان اکبری و مصاحبه با فاطمه ناهیدی، به روایت ایستادگی و ایمان در اسارت می‌پردازد.

این ویژه برنامه با اجرای میثم نیکنام و تهیه‌کنندگی سیده زهرا صالحی، میزبان سرگرد قربان اکبری، آزاده سرافراز دفاع مقدس است که با حضور خود، خاطراتی ناب از روز‌های اسارت، مقاومت و دلتنگی را با شنوندگان در میان می‌گذارد.

در ادامه این ویژه برنامه، صحبت‌های فاطمه ناهیدی، بانوی آزاده دفاع مقدس، پخش خواهد شد، زنی استوار که در دوران سخت اسارت، تصویر روشنی از صبر و ایمان را بر چهره تاریخ حک کرد.

همچنین تینا میرکریمی گزارشگر شبکه رادیویی ایران، کتاب «خاکی آسمانی» نوشته نصرت الله محمودزاده را معرفی می‌کند.

برنامه «پلاک هشت» با محوریت آزادگان، شهدا و فرهنگ ایثار، هر روز از شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی ایران پخش می‌شود.