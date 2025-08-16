به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ جواد تشکری گفت: از ابتدای ماه صفر، حدود ۳ میلیون و ۶۷۵ هزار زائر ایرانی برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین به عراق سفر کردند و تا ساعت ۱۸ عصر امروز بیش از ۹۲ درصد آنها به کشور بازگشتند.

وی افزود: از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۸ عصر امروز، بیش از ۱۰۰ هزار زائر وارد کشورمان شدند و این آمار نشان دهنده اوج گیری بازگشت زائران است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: در حال حاضر حدود ۲۸۰ هزار زائر ایرانی در نجف و کربلا حضور دارند.