سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران، تفاهم نامه همکاری برای استفاده از ظرفیتهای صادراتی اصناف امضا کردند.
به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران امروز برگزار شد؛ تفاهمی که هدف آن استفاده از ظرفیتهای گسترده اصناف در مسیر توسعه صادرات کشور است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در این مراسم گفت: اصناف همواره حضور پررنگی در صحنههای اقتصادی کشور داشتهاند و تجربه موفق آنها در دوران دفاع مقدس، نمونهای روشن از نقشآفرینی در تأمین نیازهای مردم و زنده نگه داشتن چراغ اقتصاد است.
محمدعلی دهقان دهنوی افزود: همین توان میتواند امروز نیز در حوزه صادرات تکرار شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به وجود تعداد زیادی بنگاه کوچک و متوسط در کشور که بیشتر در قالب اصناف فعالیت میکنند، گفت: برای حضور در بازارهای جهانی باید این واحدها در کنار هم قرار بگیرند و با تشکیل خوشهها، کنسرسیومها یا برندهای مشترک، همافزایی ایجاد کنند.
به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، در جهان تجربیات موفقی از این الگو وجود دارد و ایران نیز میتواند با کمک اصناف چنین راهی را دنبال کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به توانمندی شبکه توزیع اصناف تأکید کرد: این شبکه قادر است در کوتاهمدت بازارهای کشورهای همسایه و در بلندمدت دیگر مقاصد صادراتی ایران را پوشش دهد.
محمدعلی دهقان دهنوی ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهمنامه نقطه شروعی باشد تا در آینده سهم اصناف در صادرات غیرنفتی کشور به طور ملموس افزایش یابد.
وجود ۶٠٠ هزار واحد تولیدی با ظرفیت صادراتی
رئیس اتاق اصناف ایران هم در این مراسم با تأکید بر ضرورت ساماندهی صادرات واحدهای کوچک تولیدی گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعال هستند که محصولات آنها قابلیت صادرات دارد، اما بسیاری از این تولیدکنندگان به تنهایی توان حضور در بازارهای خارجی را ندارند.
قاسم نوده فراهانی افزود: با همکاری سازمان توسعه تجارت تلاش میکنیم ظرفیت اصناف برای توسعه صادرات به کار گرفته و صادرات این واحدها به صورت هدفمند و سامانیافته دنبال شود.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در اتاق اصناف ایران، کمیسیونی با محوریت «حمایت از تولید و توسعه صادرات» فعال است و جلسات متعددی با سفرا و مسئولان مربوط برگزار شده تا از ظرفیت اصناف در حوزه تجارت خارجی بهرهگیری شود.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به موضوع نمایشگاهها گفت: تولیدکنندگان و صنوف کشور نقش اصلی در برگزاری نمایشگاهها دارند و ضروری است نمایندگان اتاق اصناف در تصمیمگیریها و نظارت بر این نمایشگاهها حضور داشته باشند.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، این حضور میتواند از بروز مشکلات ناشی از فعالیت واسطهها و دلالان جلوگیری و شرایط بهتری برای عرضه کالاهای دارای مجوز و تولید داخل فراهم کند.
قاسم نوده فراهانی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان کوچک اظهار داشت: این واحدها با تولید قطعات و لوازم مورد نیاز، چرخ صنایع بزرگ را به حرکت درمیآورند و باید در کنار کارخانههای بزرگ مورد توجه و تشویق قرار گیرند و از این ظرفیت ملی برای توسعه صادرات کشور بهرهبرداری کنیم.