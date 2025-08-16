به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در آیین بهره‌برداری از ۶۵ طرح سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور که با حضور وبیناری معاون اول رئیس جمهور برگزار شدگفت: از این تعداد طرح، دو طرح افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان ۱۷ شهریور و بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب باز بیمارستان فارابی در مشهد به بهره برداری رسید.

غلامحسین مظفری افزود : این طرح‌ها در دو بیمارستان سازمان تامین اجتماعی در قالب ایجاد بخش‌های جدید، دو اتاق عمل قلب باز، شش تخت آی سی یو و سه تخت ریکاوری و فضا‌های عمرانی در مجموع با بیش از دویست میلیارد تومان هزینه افتتاح شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تامین اجتماعی، باید بر رضایتمندی مشترکان این خدمات، متمرکز باشیم، افزود: ما در مشهد سه بیمارستان ملکی و ۱۸ مرکز درمانی داریم که در یک سال گذشته، سه میلیون نفر در این مراکز به صورت سرپایی، درمان و ۴۷ هزار نفر هم بستری شده‌اند.

او ادامه داد: مرکزی که امروز در بیمارستان فارابی مشهد افتتاح شد اولین مرکز آنژیوگرافی کشور است که بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه صرف بهره‌برداری آن شده است.

مظفری افزود: طرح دوم، افتتاح دستگاه سیتی اسکن در بیمارستان ۱۷ شهریور مشهد است که با حدود ۳۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته، امروز به بهره‌برداری رسید.