دوطرح مهم درمانی در بیمارستانهای تامین اجتماعی مشهد با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در آیین بهرهبرداری از ۶۵ طرح سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور که با حضور وبیناری معاون اول رئیس جمهور برگزار شدگفت: از این تعداد طرح، دو طرح افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان ۱۷ شهریور و بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب باز بیمارستان فارابی در مشهد به بهره برداری رسید.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه تامین اجتماعی، باید بر رضایتمندی مشترکان این خدمات، متمرکز باشیم، افزود: ما در مشهد سه بیمارستان ملکی و ۱۸ مرکز درمانی داریم که در یک سال گذشته، سه میلیون نفر در این مراکز به صورت سرپایی، درمان و ۴۷ هزار نفر هم بستری شدهاند.
او ادامه داد: مرکزی که امروز در بیمارستان فارابی مشهد افتتاح شد اولین مرکز آنژیوگرافی کشور است که بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه صرف بهرهبرداری آن شده است.
مظفری افزود: طرح دوم، افتتاح دستگاه سیتی اسکن در بیمارستان ۱۷ شهریور مشهد است که با حدود ۳۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته، امروز به بهرهبرداری رسید.