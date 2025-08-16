رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: صیانت از میراث دفاع مقدس، تنها یک وظیفه سازمانی نیست؛ بلکه رسالتی ملی و فراملی است که استمرار انقلاب اسلامی را تضمین خواهد کرد.

حفظ و صیانت از آثار دفاع مقدس، وظیفه‌ای ملی و رسالتی فراملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار بهمن کارگر در نشست شورای معاونین، مشاورین و مدیران‌کل ستادی وزارت میراث‌فرهنگی تاکید کرد :آثار و یادمان‌های دفاع مقدس بخشی از هویت ملی و سرمایه تاریخی ملت ایران است که با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی و دیگر دستگاه‌های مسئول باید برای نسل‌های آینده ثبت، حفظ و معرفی شود.

وی افزود: خوشحالم که امروز در جمع خادمان نظام جمهوری اسلامی ایران و در وزارتخانه‌ای حضور دارم که نقش خطیری در پاسداشت فرهنگ و هویت ملی دارد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با قدردانی از همراهی وزیر میراث‌فرهنگی و معاونان این وزارتخانه، گفت : از ابتدای شکل‌گیری شورای راهبردی بنیاد حفظ آثار، همکاری‌های ارزشمند وزارت میراث‌فرهنگی در ثبت اسناد و انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی نقش بسزایی در تثبیت این میراث داشته است. خوشبختانه این همراهی در همه سال‌های اخیر استمرار یافته است.

سردار کارگر با اشاره به جایگاه بنیاد در ساختار دولت افزود : بنیاد حفظ آثار بیشترین ارتباط نهادی خود را با وزارت میراث‌فرهنگی دارد؛ چراکه موضوعاتی همچون موزه‌ها، یادمان‌های شهدای گمنام و راهیان نور مستقیماً با مأموریت‌های این وزارتخانه مرتبط است. در آغاز فعالیت بنیاد، با تلاش و حمایت وزیر وقت سازمان میراث‌فرهنگی در هیئت امنای بنیاد، موفق شدیم بخش مهمی از یادمان‌های شهدای گمنام را به ثبت ملی برسانیم که نقطه عطفی در صیانت از این آثار بود.

وی افزود: در حوزه راهیان نور نیز معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی نقش جدی ایفا کرده و حتی پیشنهاد شده است که گزارش سفر‌های راهیان نور به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های رسمی گردشگری کشور ارائه شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار با ارائه گزارشی از وضعیت موزه‌های دفاع مقدس گفت: تاکنون ۲۹ موزه دفاع مقدس و مقاومت در کشور فعال شده است. عرصه این موزه‌ها در مجموع ۴۴ هکتار و زیربنای آنها بیش از ۳۰۱ هزار مترمربع است. پیش از سال ۱۳۹۲ تنها چهار موزه فعال بود (کرمان، تهران، همدان و خرمشهر). اما از سال ۱۳۹۵ به بعد، روند توسعه موزه‌ها شتاب گرفت؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ ده موزه با حضور رئیس‌جمهور وقت افتتاح شد، در سال ۱۳۹۹ نیز 10 موزه دیگر با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید و در سال گذشته پنج موزه جدید با حضور آقای پزشکیان گشایش یافت.

وی افزود : برنامه‌ریزی شده است تا پایان امسال یا حداکثر تا سوم خرداد سال آینده، پنج موزه جدید دیگر نیز افتتاح شود و تا سال ۱۴۰۷، همه هفت موزه باقیمانده تکمیل و بهره‌برداری شوند.

سردار کارگر درباره یادمان‌های شهدای گمنام نیز گفت: در حال حاضر ۲،۹۵۰ یادمان در کشور وجود دارد که ۲،۴۱۰ مورد آن ساخته و در حال بهره‌برداری است و ۵۴۰ یادمان دیگر در دست ساخت قرار دارد. این یادمان‌ها امروز به کانون‌های فرهنگی و اجتماعی در استان‌ها تبدیل شده‌اند.

سردار کارگر با اشاره به نقش وزارت میراث‌فرهنگی در ثبت آثار افزود: ۱۶۲ اثر مرتبط با دفاع مقدس تاکنون در فهرست ملی آثار فرهنگی کشور ثبت شده است. تقریباً همه یادمان‌های مناطق عملیاتی در این فهرست قرار گرفته‌اند. همچنین، سه موزه استانی در قم، یزد و سمنان ثبت ملی شده و موزه‌های همدان و زنجان نیز پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند. پیگیری‌ها برای صدور پروانه سایر موزه‌ها نیز در حال انجام است.

رئیس بنیاد حفظ آثار با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کرد: دو مأموریت ویژه بر عهده بنیاد گذاشته شده است: نخست، گردآوری و ثبت آثار و اسناد این جنگ و دوم، تهیه روزشمار دقیق آن از آغاز تا پایان. این کار بسیار حساس است؛ چراکه اطلاعات باید با دقت مدیریت شود. امروز با فرمانده کل ارتش دیدار داشتم تا اسناد مربوطه در اختیار بنیاد قرار گیرد.

نشست شورای معاونین، مشاورین و مدیران‌کل ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز با حضور سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.