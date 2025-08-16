پخش زنده
علاقه مندان برای شرکت در نهمین جشنواره تلویزیونی مستند، میتوانند تا دهم شهریور با مراجعه به سایت جشنواره نسبت به ثبتنام و ارسال آثار اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین زارعزاده، مدیر شبکه مستند سیما، با حضور در استودیو شبکه خبر درخصوص نهمین جشنواره تلویزیونی مستند گفت: این جشنواره با هدف حمایت از فیلمهای مستند و آثار خلاقانه، کشف استعدادهای نو و ترویج فرهنگ تماشای آثار مستند برگزار میشود.
به گفته وی، نهمین دوره جشنواره در پنج بخش اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند»، «مستندنگاری» و «گزارش مستند تصویری خبری» برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند تا دهم شهریورماه با مراجعه به سایت جشنواره نسبت به ثبتنام و ارسال آثار اقدام کنند.
زارعزاده افزود: در بخش فیلم مستند، تنها آثاری پذیرفته میشوند که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد تولید شده باشند. همچنین عکاسان فعال در حوزه عکاسی مستند، نویسندگان و روزنامهنگاران نیز میتوانند با ارسال آثار خود در بخشهای «عکس مستند» و «مستندنگاری» حضور یابند.
وی افزود: بخش «گزارش مستند تصویری خبری» بهعنوان بخش جدید این دوره، به گزارشهای مستند با مضامین خبری اختصاص دارد و مجموعه مستندها نیز امکان شرکت در جشنواره را خواهند داشت.
علاقهمندان برای مطالعه فراخوان کامل و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.festdoctv.com یا صفحه رسمی آن در شبکههای اجتماعی به آدرس festdoctv.@.ir مراجعه کنند.