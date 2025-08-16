به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نشست توقف عملیات اجرایی ساختمان همو دیالیز در بیمارستان امام خمینی مهاباد پیگیری شد.

کارآفرینی و توانمندسازی قشرهای آسیب پذیر هم موضوع دیگری بود که فرماندار ویژه مهاباد در این نشست به آن اشاره کرد.

محمد صادق امیرعشایری گفت: آموزش و آگاه سازی مردم مهمترین وظیفه تشکل های مردم نهاد است و این تشکل ها باید به جد آن توجه داشته باشند.

۵۲ تشکل مردم نهاد در شهرستان مهاباد در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و هنری و بهداشت و درمان فعالیت دارند.