اعضای تشکل های مردم نهاد مهاباد با فرماندار ویژه شهرستان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نشست توقف عملیات اجرایی ساختمان همو دیالیز در بیمارستان امام خمینی مهاباد پیگیری شد.
کارآفرینی و توانمندسازی قشرهای آسیب پذیر هم موضوع دیگری بود که فرماندار ویژه مهاباد در این نشست به آن اشاره کرد.
محمد صادق امیرعشایری گفت: آموزش و آگاه سازی مردم مهمترین وظیفه تشکل های مردم نهاد است و این تشکل ها باید به جد آن توجه داشته باشند.
۵۲ تشکل مردم نهاد در شهرستان مهاباد در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و هنری و بهداشت و درمان فعالیت دارند.