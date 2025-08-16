اعزام شناگران جوان ایران به مسابقات قهرمانی جهان
دو شناگر جوان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۵ رومانی، فردا راهی «اوتوپنی» میشوند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم شنای جوانان ایران متشکل از آراد مهدیزاده و علیرضا عرب به همراه خشایار حضرتی بهعنوان سرپرست و مربی، در رقابتهای قهرمانی جهان با نمایندگان کشورهای مختلف رقابت خواهد کرد.
برنامه رقابت ملیپوشان کشورمان به شرح زیر است:
سهشنبه ۲۸ مرداد: ۱۰۰ متر قورباغه
جمعه ۳۱ مرداد: ۲۰۰ متر قورباغه
شنبه ۱ شهریور: ۵۰ متر قورباغه