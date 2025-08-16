پخش زنده
قطع برق و سوختن دستگاه ژنراتور تولید برق، باعث تلف شدن ۱۵ تن ماهی قزل آلا یک استخر پرورش ماهی در سبزوار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس صنف آبزیان سبزوار گفت: متاسفانه قطعیهای مکرر برق طی دو نوبت در صبح و بعداز ظهر در روستاهای بخش مرکزی، باعث وارد شدن خسارات متعددی به کشاورزان و روستاییان شده که این حادثه یکی از این نوع خسارت به قشر تولید کننده است.
محسن تشکری افزود: قطعی برق در یک استخر پرورش ماهی در روستای باغان سبزوار باعث خرابی دستگاه ژنراتور میشود که در نتیجه ۱۵ تن ماهی قزل آلا به علت فراهم نبودن امکان هوادهی به استخر، تلف میشوند.
او خسارت وارد شده به این تولید کننده را بالغ بر سه میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ماهیان تلف شده در گودالی دفن شدند.
تشکری ادامه داد: شهرستان سبزوار با تولید حدود دو هزار و ۸۰۰ تن ماهی قزل آلا، بزرگترین تولید کننده ماهی در خراسان رضوی است و ماهیان تولید شده علاوه بر این استان، به شهرهای شمالی نیز صادر میشود.