ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال دیدار و گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در آلاسکا اعلام کرد: این گفت‌و‌گو صریح و معنادار بود و مسکو را به تصمیمات لازم نزدیک‌تر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه گفت: روسیه به موضع دولت ترامپ در مورد ضرورت پایان دادن به خصومت‌ها در اوکراین در اسرع وقت احترام می‌گذارد.

ولادیمیر پوتین پس از بازگشت از آمریکا، جلسه‌ای درباره نتایج مذاکرات روسیه و آمریکا برگزار و تاکید کرد: در مذاکرات با ترامپ، طرفین تقریباً در مورد همه زمینه‌های همکاری بحث و گفت‌و‌گو کردند.

رئیس جمهور روسیه گفت: در مذاکرات با ترامپ، فرصتی پیش آمد تا با آرامش و به طور کامل موضع روسیه درباره وضع اوکراین تشریح شود.

ولادیمیر پوتین همچنین افزود: گفت‌و‌گو با ترامپ صریح و معنادار بود و مسکو را به تصمیمات لازم نزدیک‌تر می‌کند.

رئیس جمهور روسیه همچنین اشاره کرد: ما در مورد یک راه حل عادلانه برای بحران اوکراین بحث کردیم. از بین بردن ریشه‌های بحران باید اساس حل و فصل باشد.

ولادیمیر پوتین افزود: روسیه، مانند ایالات متحده، مایل است شاهد پایان سریع خصومت‌ها باشد. مسکو همچنین مایل است به سمت حل و فصل مسائل از طریق مسالمت‌آمیز حرکت کند.