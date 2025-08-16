رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از فردا، به مدت ۴ روز در شهر ساماکوف کشور بلغارستان برگزار می‌شود.

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۲۴ نفر حضور دارند، عرشیا حدادی در دور اول به مصاف ماگومد اوزدمیروف از روسیه می‌رود و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد با اسد بوزالی از بلغارستان رو‌به‌رو خواهد شد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۵ شرکت کننده دارد، اهورا خاطری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان عمر ایوب از پورتوریکو و کارسون براون از کانادا می‌رود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۲۵ نفر ثبت نام کرده‌اند، علی اصغر تات پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده مبارزه میان آقا گاسیموف از آذربایجان و آمال ژاندوبایف از روسیه پیکار می‌کند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۴ نفر حضور دارند، ابراهیم الهی در دور اول با ساگار از هند مصاف می‌دهد و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با ادوارد لنارد از رومانی کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۲۶ ورزشکار برگزار خواهد شد، محمدمهدی ممیوند در دور نخست به مصاف الکساندر ویاربیتسکی از بلاروس می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور بعد به مصاف برنده کشتی گیران ایتالیا و مکزیک خواهد رفت.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۷ کشتی گیر شرکت کرده‌اند، مهدی یوسفی در دور اول با آیون مارسیو از مولداوی مبارزه می‌کند و در صورت غلبه بر این حریف، در دور دوم با نارک نیکوقوسیان از ارمنستان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۲۲ نماینده دارد، ابوالفضل رحمانی در دور اول با گریگور چرناکوف از بلغارستان سرشاخ می‌شود و در صورت برنده شدن، در دور بعد به مصاف کاسیمژومارت آلین از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۱ شرکت کننده دارد، توحید نوری در دور نخست به مصاف حمزه کوجوک از ترکیه می‌رود و در صورت پیروزی مقابل این حریف، در دور بعد به مصاف نیکولا پتروف از بلغارستان خواهد رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۱۹ نفر برگزار می‌شود، عرفان علیزاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده دیدار میان کاراوانوس از یونان و زادویانچوک از اوکراین مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۱۸ نفر حضور دارند، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با ایوان میروشنیچینکو از اوکراین پیکار خواهد کرد.

برنامه مسابقات به وقت ایران:

یکشنبه ۲۶ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: نیمه نهایی اوزان فوق

دوشنبه ۲۷ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

سه شنبه ۲۸ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد

چهارشنبه ۲۹ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰: شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: رده بندی و فینال اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد