ورزشگاه شهید نصیری یزد تا پایان مهرماه آماده میزبانی از مسابقات لیگ برتر فوتبال خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ورزش و جوانان استان گفت: اصلیترین اقدام انجام شده در این ورزشگاه، کاشت چمن متناسب با استانداردهای لازم بوده که در حال حاضر ۶۰ درصد آن سبز شده است.
راجی افزود: هشت هزار متر مربع چمن با اجرای کانالهای گرمایشی و تاسیسات لازم کاشت شده است.
وی اظهار داشت: بجز کاشت چمن برخی دیگر از اقدات نیز در این ورزشگاه در حال انجام است که آمادگی لازم برای میزبانی از مسابقات فوتبال را داشته باشد.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ورزش و جوانان استان ادامه داد: در مجموع برای اجرای بهسازی و کاشت چمن این ورزشگاه بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.