رئیس مجلس در پیامی به رئیس مجلس ملی نمایندگان پاکستان ، آمادگی کشورمان را برای همکاری‌های امدادی و درمانی و ارسال کمک‌های دوستانه و برادرانه به سیل زدگان این کشور اعلام کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن پیام آقای قالیباف به این شرح است :

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

برادر گرانقدر

عالی‌جناب آقای سردار ایاز صادق

ریاست محترم مجلس ملی نمایندگان پاکستان

وقوع حادثه خسارت‌بار سیل در بخش‌هایی از کشور دوست و برادر پاکستان که باعث جان‌باختن و مصدومیت جمعی از مردم به‌ویژه در منطقه بونیر گردید موجب تاسف و تاثر فراوان شد.

ضمن اظهار همدردی از سوی خود و نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی و ملت شریف ایران نسبت به این حادثه تلخ و اعلام آمادگی همکاری‌های امدادی و درمانی، شفای مجروحان و مصدومان و رحمت و آمرزش الهی برای درگذشتگان را از پروردگار متعال خواستارم.