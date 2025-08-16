پخش زنده
رئیس مجلس در پیامی به رئیس مجلس ملی نمایندگان پاکستان ، آمادگی کشورمان را برای همکاریهای امدادی و درمانی و ارسال کمکهای دوستانه و برادرانه به سیل زدگان این کشور اعلام کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن پیام آقای قالیباف به این شرح است :
بسماللهالرحمن الرحیم
برادر گرانقدر
عالیجناب آقای سردار ایاز صادق
ریاست محترم مجلس ملی نمایندگان پاکستان
وقوع حادثه خسارتبار سیل در بخشهایی از کشور دوست و برادر پاکستان که باعث جانباختن و مصدومیت جمعی از مردم بهویژه در منطقه بونیر گردید موجب تاسف و تاثر فراوان شد.
ضمن اظهار همدردی از سوی خود و نمایندگان مجلسشورای اسلامی و ملت شریف ایران نسبت به این حادثه تلخ و اعلام آمادگی همکاریهای امدادی و درمانی، شفای مجروحان و مصدومان و رحمت و آمرزش الهی برای درگذشتگان را از پروردگار متعال خواستارم.