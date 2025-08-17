استاندار خراسان شمالی در احکامی جداگانه رئیس و اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بر اساس این احکام: طاهر رستمی به عنوان رئیس ستاد و و رئیس ستاد امنیت انتخابات؛

مهردخت قوپرانلو به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات.

محمد اسماعیلی به عنوان دبیر ستاد امنیت.

محمد جوانشیر به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد.

مسعود اشراقی به عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات.

علی هاتفی فرد به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی و نبی الله صادقی نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات منصوب شدند.