استاندار خراسان شمالی در احکامی جداگانه رئیس و اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بر اساس این احکام: طاهر رستمی به عنوان رئیس ستاد و و رئیس ستاد امنیت انتخابات؛
مهردخت قوپرانلو به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات.
محمد اسماعیلی به عنوان دبیر ستاد امنیت.
محمد جوانشیر به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد.
مسعود اشراقی به عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات.
علی هاتفی فرد به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی و نبی الله صادقی نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات منصوب شدند.