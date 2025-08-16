آغاز بکار کنگره ملی شعر عاشورایی در قروه
هجدهمین کنگره ملی شعر عاشورایی در قروه آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در حاشیه آیین افتتاحیه این کنگره گفت: این کنگره در دو بخش عاشورایی و ویژه ایثار و شهادت با محوریت پنجهزار و ۵۳۶ شهید استان امروز و فردا در قروه برگزار میشود.
علی اصغر دریایی اضافه کرد: ۲۵۳ اثر شاعران آیینی از ۲۴ استان کشور به دبیرخانه این کنگره ارسال شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه بیتالمقدس کردستان هم اظهار کرد: یکی از بخشهای این کنگره موضوع ایثار و شهادت است که در راستای کنگره ملی پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برنامهریزی شده است.
سرهنگ سعید شعبانی زبان شعر را یکی از شیواترین و رساترین ابزارهای هنری برای انتقال فرهنگ عاشورایی و فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و گفت: این استان خاستگاه هنر است و تلاش شده تا از ظرفیت هنرمندان برای ترویج و انتقال و تقویت فرهنگ شهادت استفاده شود.