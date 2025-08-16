رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در یادداشتی برای الجزیره هشدار داد: نوار غزه به دلیل حملات رژیم اسرائیل در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد و از جامعه جهانی خواست برای توقف جنگ فوری اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در مقاله‌ای با عنوان «وجدان بشریت در غزه در حال آزمایش است» که به زبان‌های انگلیسی و عربی در الجزیره منتشر شد، با انتقاد شدید از سیاست‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، این اقدامات را «سیاست سیستماتیک نابودی» دانست.

اردوغان در این یادداشت تاکید کرده است: «گرسنگی، تشنگی و تهدید بیماری‌های واگیردار، غزه را به سوی فروپاشی کامل انسانی سوق می‌دهد. تاکنون بیش از ۶۱ هزار فلسطینی که بیشتر آنها زنان و کودکان بوده‌اند در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند.»

وی افزود: ترکیه با وجود موانع، به ارسال مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به غزه ادامه داده و با همکاری «کشور‌های برادر» توانسته است مجروحان فلسطینی را برای درمان به ترکیه منتقل کند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین اعلام کرد: آنکارا تلاش‌های خود را در سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی برای برقراری آتش‌بس ادامه می‌دهد و در عین حال میان گروه‌های فلسطینی میانجیگری می‌کند.