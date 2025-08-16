امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بازمانده، روایتی از دل دفاع مقدس ۱۲ روزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۵- ۲۱:۵۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران جوان
ایران جوان
۱۴۰۴-۰۵-۲۵
بدون تعارف با خانواده سردار شهید محمد کاظمی
بدون تعارف با خانواده سردار شهید محمد کاظمی
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
آدرس بلدهایی که با کوچه های تل آویو آشنا بودند
آدرس بلدهایی که با کوچه های تل آویو آشنا بودند
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
کودک کشی، رسم دیرینه صهیونیست‌ها
کودک کشی، رسم دیرینه صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
خبرهای مرتبط

برپایی مراسم چهلم شهدای جنگ تحمیلی اخیر

«عصرشعرآیما» به یاد کودکان شهید

شهادت ۳۰ کودک در ۱۲ روز!

۲۹ استاد و دانشجو در جنگ ۱۲ روزه شهید شدند

به یاد شهدای کودک و نوجوان حمله‌های رژیم صهیونیستی

دیدار با خانواده شهیدان زینلی

برچسب ها: بازمانده ، حمله موشکی ، رژیم صهیونیستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 