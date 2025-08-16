پیتر هین سیاستمدار سرشناس و فعال حقوق بشر انگلیسی به دولت این کشور هشدار داد با تروریستی اعلام کردن یک سازمان هوادار فلسطین، برای خودش چاله کنده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "پیتر هین"، وزیر اسبق دولت انگلیس و نماینده فعلی مجلس اعیان این کشور می‌گوید شمار نمایندگان مجالس عوام و اعیان که با تروریستی اعلام شدن هواداران گروه "فلسطین اکشن" (Palestine Action) موافق بودند، اکنون به طور فزاینده روبه افزایش است.

"پیتر هین" که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، رهبری جنبش مخالفت با نازی‌ها و حرکت مخالفت با آپارتاید را در انگلیس در دست داشت، از این که دولت انگلیس، هواداران این سازمان هواداری از فلسطین را ترویست می‌نامد و بازداشت می‌کند، به شدت ناراضی است. به نظر این سیاستمدار انگلیسی، ادامه بازداشت هواداران سازمان "فلسطین اکشن"، پایانی ناخوشایند برای این دولت خواهد داشت به گونه‌ای که اشک این دولت را در خواهد آورد.

پلیس لندن اعلام کرده است در تظاهرات هواداری از فلسطین در این شهر، روز شنبه این هفته بیش از ۵۰۰ نفر را به اتهام طرفداری از یک سازمان که دولت این کشور آن را ترویستی نامیده است، بازداشت کرده است.

پس از این که حکومت انگلیس، گروه ضد اسرائیلی "فلسطین اکشن" را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد، شمار زیادی از قشر‌های مختلف مردم انگلیس از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران در انگلیس، به فعالیت‌های اجتماعی روی آورده و هوادار فلسطین شده‌اند و در حمایت از این گروه تجمعات گوناگون برگزار کردند.

پس از این که سازمان"فلسطین اکشن" تروریستی و فعالیت آن ممنوع اعلام شد، اکنون شمار بیش تری از مردم انگلیس، برای حمایت از آن به میدان می‌ایند و هر هفته، بازداشت می‌شوند.

روزنامه گاردین در این باره نوشت اغلب افرادی که در تظاهرات حمایت از گروه "فلسطین اکشن" در انگلیس بازداشت می‌شوند، بیش از ۶۰ سال سن دارند. شماری از افراد منتقد این قانون می‌گویند وزیران رژیم انگلیس، با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم، درصددند تا مخالفان رژیم صهیونیستی را در این کشور ساکت سازند.

اعضای گروه "فلسطین اکشن"، با روش‌هایی همچون پاشیدن رنگ قرمز بر روی در و دیوار شرکت‌های حامی اسرائیل و کارخانه‌های جنگ افزارسازی و دو هواپیمای جاسوسی انگلیس که به گفته اعضای این گروه، مدام از فراز غزه، برای ارتش اسرائیل اطلاعات گرداوری می‌کنند، از مردم فلسطین حمایت می‌کردند. از زمان حملات اسرائیل در اکتبر دو سال پیش، بیش از ۶۱ هزار فلسطینی کشته شده‌اند و ۲.۳ میلیون نفر جمعیت غزه، با گرسنگی و تشنگی روبرویند. رسانه‌های انگلیس گزارش داده‌اند هواداران فلسطین در انگلیس، به ویژه سالمندان، به منظور از کار انداختن دادگستری این کشور، به صورت گسترده در تظاهرات ضد اسرائیلی با نماد‌های حمایت از گروه " فلسطین اکشن" که دولت آن را گروه تروریستی اعلام کرده است شرکت می‌کنند تا در صورت بازداشت با انبوه پرونده ها، دادگاه‌های این کشور را از کار بیندازند.

دولت انگلیس بار‌ها از اقدام خود در تروریستی اعلام کردن گروه اقدام برای فلسطین دفاع کرده و بر ضرورت اجرای کامل آن تاکید کرده است.

برخی از دستگیر شدگان در تظاهرات این هفته حمایت از فللسطین بیش از هشتاد سال سن داشتند. اقدامی که آن را لکه ننگ بزرگی در کارنامه دولت خواندند.