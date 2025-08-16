پخش زنده
شهرداری ولورهمپتون در انگلیس میگوید، چون افراد چاق، گورهای بزرگتر و به عبارتی ایکس لارج میخواهند و بیشتر جا میگیرند، باید پول بیش تری هم بپردازند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میرور نوشت شهرداری ولورهمپتون، "مالیات چاقی" (fat tax) از اجساد چاق میگیرد، زیرا این مردگان، جای بیش تری در گورستانها اشغال میکنند.
ساکنان شهر "ولورهمپتون"، در زمره چاقترین شهروندان انگلیس به شمار میروند و بسیاری از مردم این شهر، با "مالیات چاقی" مخالفند، اما شهرداری به این مخالفتها توجه نمیکند. دیلی میرور نوشت شورای شهر "ولورهمپتون" استدلال میکند افرادی که به علت چاقی در "گورهای ایکس لارج" دفن میشوند، جای بیش تری در گورستان اشغال میکنند و بازماندگان باید هزینه این گورهای بزرگتر را بپردازند.
روزنامه دیلی میرور نوشت شهرداری "ولورهمپتون" اعلام کرده است قبرهای "ایکس لارج" (با حدود ۱۸۰ سانتی متر عرض)، ۲ هزار و ۷۰۰ پوند هزینه دارد در حالی که بهای هر قبر معمولی با حدود ۱۵۰ سانتی متر عرض، ۴۵۰ پوند کمتر است.
این در حالی است که هزینههای زندگی نیز در انگلیس به طور کم سابقهای افزایش یافته و بنا بر دادههای رسمی در این کشور به بالاترین میزان در نیم قرن اخیر رسیده است.