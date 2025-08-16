پخش زنده
از برگزیدگان کشوری جشنواره اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری ابتدایی در چهارمحال و بختیاری تجلیل شد.
خبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست آموزش و پرورش استان گفت: در مرحله نخست این جشنواره ۶۸۴ اثر به مرحله منطقهای راه یافت که پس از داوری مجازی و حضوری، ۸۲ اثر به مرحله استانی رسید.
خدادادی افزود: در نهایت ۹ اثر به مرحله کشوری راه پیدا کردند.
وی افزود: بکارگیری فناوریهای نوین آموزشی، ترویج یادگیری مشارکتی و اصلاح روشهای تدریس ا. اهداف این جشنواره است.