با اعلام وزارت بهداشت مبنی بر آغاز مرحله جدید و تکمیل طرح ملی پزشک خانواده در سراسر کشور، استان قزوین نیز، گام‌های نهایی را برای تحقق این طرح با هدف کاهش بار مالی درمان از دوش مردم برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علیجانی، معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، از سال ۸۴ استان قزوین نیز همگام با سایر استان‌ها، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را در کلیه روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرایی کرده است.

علیجانی درباره تفاوت مرحله جدید با مراحل قبلی توضیح داد: در این سال‌ها عملاً پیشرفت‌هایی حاصل شد، اما اخیراً وزارت بهداشت و دولت تصمیم گرفتند که فعلاً بر ساماندهی وضعیت موجود، ارتقاء کیفیت کمی و کیفی و تأمین زیرساخت‌ها تمرکز کنند. پس از بهبود و ارتقاء شرایط، فازهای بعدی شامل شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر نیز اجرایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: برنامه پزشک خانواده یک "راهبرد و استراتژی مهم همه دولت‌ها" برای حل چالش‌های حوزه سلامت است و بیش از ۱۰۰ کشور دنیا این برنامه را اجرا کرده‌اند.

پوشش ۴۴۲ هزار نفر از جمعیت استان در طرح پزشک خانواده

معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام کرد: در حال حاضر، تقریباً ۴۴۲ هزار و ۱۷ نفر از جمعیت استان تحت پوشش این برنامه هستند. این آمار شامل کلیه مراکز روستایی و ۲۱ مرکز شهری زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در روستاها برای هر ۴۰۰۰ نفر یک پزشک در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه الان وضعیتمان مناسب است و دیگر روستای بدون پزشک نداریم. در استان قزوین، به لطف اقدامات انجام شده، متوسط شاخص به ۳۵۰۰ نفر به ازای هر پزشک رسیده که وضعیت مطلوب‌تری را نشان می‌دهد.

علیجانی در پاسخ به این سوال که خانواده‌ها برای استفاده از مزایای این طرح چه اقداماتی باید انجام دهند، گفت: هر کسی که می‌خواهد از خدمات با هزینه بسیار کم استفاده کند و یا نیاز به خدمات تخصصی و فوق تخصصی داشته باشد، باید وارد این برنامه شود.

اختصاص ۲۰ درصد از ظرفیت کلینیک‌های تخصصی استان به بیمه روستایی

علیجانی خبر داد: ما حدود ۲۰ درصد از ظرفیت کلینیک‌های تخصصی استان را در تخصص‌های مختلف به موارد ارجاعی بیمه روستایی اختصاص داده‌ایم تا به راحتی بتوانند خدمات استفاده کنند.