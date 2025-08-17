معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مدیریت درست طرح هاو استفاده کامل از ظرفیت‌ها و ابزار‌های قانونی را به عنوان دو ماموریت اصلی استان‌ها در نهضت ملی مسکن معرفی کرد و خواستار حمایت از متقاضیان واقعی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در نشست تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن که امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، حبیب‌اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دو ماموریت مهم برای استان‌ها در اجرای نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت درست در نحوه تعریف و روش اجرای طرح ها گفت: «هر منطقه باید با توجه به شرایط و مقتضیات محلی، روش ساخت مناسب خود را اعم از انفرادی، گروهی، انبوه‌سازی یا تعاونی‌سازی انتخاب کند تا طرح ها با کیفیت و سرعت بیشتری به انجام برسند.»

همچنین طاهرخانی بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی برای پیشبرد طرح‌های حمایتی مسکن تاکید کرد و خواستار اجرای فوری دستورالعمل تعیین دهک‌های درآمدی شد.

وی افزود اجرای این دستورالعمل کمک می‌کند تا پروژه‌هایی که به دلیل تامین منابع مالی متوقف شده‌اند، تسریع شوند و متقاضیان واقعی از طرح حذف نشوند.

معاون وزیر راه همچنین بر ضرورت تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی و همکاری بیشتر بانک‌ها تاکید کرد و از تشکیل کمیته‌ای برای رفع مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای پروژه‌ها خبر داد.

در این نشست گزارش افتتاح بیش از ۳۶ هزار واحد مسکونی حمایتی در هفته دولت ارائه شد که استان‌های زنجان، قزوین و تهران بیشترین سهم را داشتند.

واحدهای افتتاح شده به طور کامل خدمات زیربنایی و محوطه‌سازی شده‌اند و آماده تحویل به متقاضیان هستند.

نمونه‌هایی از طرح های موفق نیز در شهرهایی مانند سیرجان، میانه، طبس و کرمانشاه با استفاده از مدل‌های بهینه و صنعتی‌سازی معرفی شد که نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه در نهضت ملی مسکن است.