عادل غلامی، ملیپوش پرافتخار و سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران، هدایت تیم دسته اولی گلفام آمل را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عادل غلامی، سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران، شنبه شب در آغاز تمرینات تیم دسته اولی گلفام آمل به طور رسمی بهعنوان سرمربی این تیم معرفی شد.
نخستین تمرین تیم گلفام آمل برای حضور پرقدرت در فصل جدید لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل برگزار شد که با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان، شهردار، رئیس هیأت والیبال، مدیرعامل باشگاه و جمعی از پیشکسوتان والیبال این شهرستان همراه بود.
غلامی، ملیپوش سابق و اصالتاً آملی، پس از گفتوگو با فلاح مدیرعامل باشگاه گلفام، هدایت تیم زادگاه خود را پذیرفت. او فصل گذشته نیز همزمان با هدایت تیم ملی نوجوانان، تجربه حضور در رقابتهای لیگ دسته یک باشگاههای کشور را داشت.
بازیکن سابق تیمهای صنام، پیکان، پگاه ارومیه، سایپا و کاله مازندران، با کارنامهای درخشان از جمله قهرمانی با کاله در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، نایبقهرمانی با پیکان تهران و حضور موفق در لیگ جهانی ۲۰۱۳ و جام قهرمانان بزرگ جهان، از چهرههای پرافتخار والیبال ایران به شمار میرود.
غلامی که در اواخر دهه ۹۰ از بازیهای ملی و باشگاهی خداحافظی کرد و وارد عرصه مربیگری شد، در کادر فنی تیم گلفام آمل از صابر نریماننژاد (مربی)، جواد نیکپرور (سرپرست) و علی حسینی (سخنگو) بهره خواهد برد.
تمرین نخست این تیم پس از دو ساعت پایان یافت و قرار است تمرینات گلفام در روزهای آینده در سالن پیامبر اعظم(ص) ادامه یابد. این باشگاه در چهارمین سال حضور خود در لیگ دسته یک، به دنبال صعود به لیگ برتر است؛ هدفی که در دو فصل گذشته با کسب مقام سومی از دست داده بود.