بررسی وضعیت کمپهای ماده ۱۶ در لرستان
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان بر ضرورت بررسی وضعیت اعتیاد و بررسی مشکلات کمپ های ماده ۱۶ مرکز استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ ناهید پرویزپور در پنجمین جلسه ی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده ی استان در خرم آباد گفت:اولین دستور جلسه به بررسی وضعیت اعتیاد و مشکلات کمپهای ماده ۱۶ نور ،کمپهای ویژه بانوان و کمپ ماده ی ۱۶ کرامت سپاه حضرت ابوالفضل استان اختصاص داشت.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با اشاره به راهکارهای اجرایی برای کنترل، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی گفت: در این جلسه برنامههای اوقات فراغت دانشآموزان، بازارچه فروش تولیدات محصولات دانشآموزی، توانمندسازی کودکان کار و نشاط اجتماعی محلات مورد بررسی قرار گرفت
وی به اعتبارات شهرداریها برای کمپ ها اشاره کرد و افزود: سهم شهرداریها ۲۵ درصد از کل اعتبارات برای کمپهای ماده ۱۶ است که باید به مطالبات کمپ پرداخت شود.