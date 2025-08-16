مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان بر ضرورت بررسی وضعیت اعتیاد و بررسی مشکلات کمپ های ماده ۱۶ مرکز استان تاکید کرد.

به گزارش خ برگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ ناهید پرویزپور در پنجمین جلسه ی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده ی استان در خرم آباد گفت:اولین دستور جلسه به بررسی وضعیت اعتیاد و مشکلات کمپ‌های ماده ۱۶ نور ،کمپ‌های ویژه بانوان و کمپ ماده ی ۱۶ کرامت سپاه حضرت ابوالفضل استان اختصاص داشت.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با اشاره به راهکارهای اجرایی برای کنترل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی گفت: در این جلسه برنامه‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان، بازارچه فروش تولیدات محصولات دانش‌آموزی، توانمندسازی کودکان کار و نشاط اجتماعی محلات مورد بررسی قرار گرفت

وی به اعتبارات شهرداری‌ها برای کمپ ها اشاره کرد و افزود: سهم شهرداری‌ها ۲۵ درصد از کل اعتبارات برای کمپ‌های ماده ۱۶ است که باید به مطالبات کمپ پرداخت شود.