برگزاری سومین جشنواره لبنیات و عسل در سراب
فرماندار سراب از برگزاری سومین جشنواره لبنیات و عسل با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، علی جهانی در جلسه هماهنگی برگزاری سومین جشنواره لبنیات و عسل گفت: ارتقای توانمندیهای شهرستان سراب و معرفی آنها به مردم سایر نقاط کشور شعار اصلی این نمایشگاه و جشنواره است.
وی، بهره مندی از توانمندی ها، جلوگیری از مهاجرت نیروی جوان و خلاق، اقتصادی کردن تولیدات، تجاری سازی و دستیابی به بازرهای داخلی، ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی، توانمندی داخلی و استفاده عقلانی از قابلیتهای موجود این شهرستان را از اهداف برپایی این جشنواره و نمایشگاه اعلام کرد.
فرماندار سراب با بیان اینکه این شهرستان در محور مواصلاتی استانهای شمالی به شمال غرب کشور واقع شده افزود: در فصل تابستان در ساعات اوج ترافیک در طول شبانه روز، بیش از ۱۰ هزار خودرو در جادههای این شهرستان تردد دارند و این جشنواره فرصت مناسبی برای معرفی جاذبههای تاریخی، گردشگری و صنایع دستی است.
جهانی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات دامی، باغی و زراعی در این منطقه تولید میشود گفت: این شهرستان در تولید شیر، انواع لبنیات، گوشت قرمز، گوشت ماهی، سیب زمینی، گندم آبی، لوبیا و تعداد کلونی زنبور عسل رتبه اول استان را داراست.
سومین جشنواره عسل و لبنیات در ۱۴۵ غرفه در بخشهای کشاورزی و دامداری، صنعت، فرهنگ و گردشگری از ۲۰ الی ۲۵ شهریورماه امسال با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اردوگاه شهید فهمیده سراب برگزار میشود.