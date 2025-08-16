به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ربیعی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: این پروژه‌ها که شامل آسفالت‌ریزی، جدول‌گذاری، سنگ‌فرش، احداث بوستان و ساختمان‌های دهیاری و آتش‌نشانی می‌شوند، توسط دهیاری‌ها در سطح روستاهای استان اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به روند مهاجرت در استان، از تجربه «مهاجرت معکوس» در کنار مهاجرت از روستا به شهر خبر داد.

مدیرکل امور روستایی استانداری نبود فرصت اشتغال برای جوانان و کمبود منابع آبی در حوزه کشاورزی را از مهم‌ترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها برشمرد.

به گفته ربیعی، برخی ساکنان شهری نیز به دلیل شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در روستاها، به مناطق روستایی بازگشته و در حوزه اشتغال گام برداشته‌اند.

وی اعلام کرد: استان قزوین دارای ۱۰۸۵ روستا و آبادی است که حدود ۲۹ درصد از جمعیت ۳۱۱ هزار نفری استان (بر اساس سرشماری سال ۹۵) را در خود جای داده‌اند.

وضعیت تخصیص اعتبارات و طرح‌های جدید

ربیعی درباره تأمین اعتبارات پروژه‌های روستایی، به واریز مستقیم اعتبار "ارزش افزوده" به حساب دهیاری‌ها بر اساس سرانه جمعیت هر روستا اشاره کرد که طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. علاوه بر این، ۱۶ دهیاری روستایی نیز در حال طی کردن مراحل اخذ کد دستگاه اجرایی هستند تا بتوانند از کمیته برنامه‌ریزی و توسعه، اعتبارات بیشتری جذب کنند.

در دولت سیزدهم، استانداری و اداره کل روستایی نیز اعتباراتی را تحت مواد ۴۲، ۵۸ و ۷ برای اجرای طرح‌های گردشگری، رفاهی، تفریحی و تکمیل طرح‌های درآمدزا و اقتصادی در روستاهای هدف گردشگری توزیع می‌کنند.