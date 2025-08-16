مدیرکل امور روستایی قزوین با اشاره به اینکه مبنای فعلی توزیع امکانات و اعتبارات (مانند ارزش افزوده) سرشماری سال ۹۵ است، ابراز امیدواری کرد که سرشماری جدید (که مکانمحور خواهد بود) به برنامهریزی واقعیتر و ارائه خدمات بهتر به روستاییان کمک کند. برخی روستاییان معتقدند که افزایش جمعیت آنها در سالهای اخیر در آمارها دیده نشده و این موضوع بر میزان اعتبارات تخصیصیافته به روستایشان تأثیر منفی گذاشته است.
همافزایی دستگاههای اجرایی برای توسعه روستایی قزوین؛ منظومههای روستایی و ظرفیتهای کشاورزی کلید ماندگاری
مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین، ضمن ابراز امیدواری به این همکاریها، طرحهای بنیاد مسکن با عنوان "منظومههای روستایی" و پتانسیلهای بینظیر کشاورزی استان را از مهمترین راهکارها برای تحقق این هدف دانستند.
وی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین با اجرای طرح "منظومههای روستایی" قصد دارد توسعه و پیشرفت جامع مناطق روستایی را کلید بزند. این طرح نه تنها بر توسعه عمران و زیرساختها تمرکز دارد، بلکه برنامههایی برای ایجاد اشتغال پایدار نیز در دل خود جای داده است.
ربیعی با اشاره به وجود گیاهان دارویی بسیار حائز اهمیت در برخی از روستاهای استان، بر ضرورت فرآوری این محصولات و ایجاد ارزش افزوده تأکید کرد.
وی به طرحهای موفق در حال اجرا در الموت غربی برای تولید گیاهان دارویی و ایجاد "درآمد پایدار برای دهیاری" و "ظرفیت اشتغال برای جوانان" اشاره کرد. همچنین، پتانسیلهایی در حوزه گل محمدی و گلابگیری در بوئینزهرا و الموت نیز شناسایی شده است.
تخصیص اعتبارات ویژه به طرحهای درآمدزا و گردشگری
اداره کل روستایی استانداری قزوین با رویکردی حمایتی، اعتبارات بلاعوض و تسهیلات ویژهای را به دهیاریهایی اختصاص میدهد که طرحهای درآمدزا، تولید انرژی پاک و یا طرحهای متمرکز بر توسعه گردشگری ارائه دهند.
ربیعی از پیگیری ۹ طرح "دهیارسرا" در استان خبر داد که با هدف ایجاد ظرفیتهای گردشگری در مناطق مختلف، از جمله شهرستان آوج، دنبال میشوند.
وی همچنین گفت: در راستای توسعه پایدار، امسال برای ۱۹ روستا در ۱۹ بخش استان، اعتبار احداث نیروگاههای کوچک مقیاس با هدف تولید انرژی پاک و ایفای نقش در "ناترازی انرژی" در نظر گرفته شده است. این حمایت تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و نفع و سود حاصله به کل اهالی روستا خواهد رسید.
چالش حضور دهیاران پارهوقت در روستاهای قزوین؛ ۴۸ وظیفه بر دوش دهیار و دغدغه دسترسی روستاییان
مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین، در پاسخ به این نگرانیها توضیح دادند که در استان قزوین، تعداد دهیاران تماموقت محدود است و ۷۲ روستا دارای دهیار تمام وقت هستند.
وی افزود: تعداد روزهای حضور دهیار در روستا بر اساس جمعیت روستا تعیین میشود؛ برخی ممکن است ۵ روز در هفته و برخی دیگر تنها ۲ روز حضور داشته باشند.
ربیعی تأکید کرد: دهیاران، برخلاف مسئولان شهری که هر کدام متولی خاصی دارند، "همه موضوعات" روستا را پیگیری میکنند. همین گستردگی وظایف و لزوم مراجعه به دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان یا استان، باعث میشود که حضور فیزیکی آنها در روستا گاهی "کمرنگتر" شود. با این وجود کاملاً بر عملکرد دهیاران نظارت میشود و کار آنها به طور مستمر رصد میگردد.
وی گفت: این وضعیت، اهمیت انتخاب شوراهای اسلامی و دهیارانی فعال و دغدغهمند را برای روستاییان پررنگتر میکند، چرا که دسترسی آسان به دهیار و پیگیری مستمر امور روستا، نقش کلیدی در پیشبرد طرحهای توسعه و استفاده از اعتبارات و تسهیلات دارد.