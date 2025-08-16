به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دو نماینده تیم ملی جودو بانوان ایران برای حضور در رقابت‌های جام آسیا، یکشنبه بیست و ششم مرداد راهی اردن خواهند شد.

مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم و سمیرا خاک خواه در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم با هدایت معصومه جعفری، نمایندگان شایسته دختران جودوکای ایران در این دوره از مسابقات هستند.

دو نماینده تیم ملی کشورمان در دومین روز این رقابت‌ها به روی تاتامی خواهند رفت.

این دو جودوکا که با ترکیب تیم اعزامی کشورمان در این رویداد بین‌المللی حضور دارند، در اوزان مربوطه به مصاف حریفانی از کشور‌های مختلف آسیایی خواهند رفت. هدف از این حضور، کسب تجربه بین‌المللی، ارتقاء سطح فنی و آماده‌سازی برای رقابت‌های پیش‌رو در تقویم فدراسیون جودو است.