به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا اعلام مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان از اواسط وقت لغایت اواخر فردا یک شنبه (بیست و ششم مرداد) با ورود توده گرد و خاک عراقی مناطق غرب، جنوب غرب، جنوب و تا حدودی مرکزی استان موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود:با توجه به این پدیده توصیه می‌شود اقدامات لازم از سوی مسئولان مربوطه جهت پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی اتخاذ کنند و شهروندان از جمله افراد سالمند، کودکان، مادران باردار و بیماران تنفسی و قلبی و عروقی از تردد غیرضروری خودداری نمایند.