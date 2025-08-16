نوشاد عالمیان، کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان با پیروزى مقابل حریف فرانسوى، به جدول اصلى مسابقات گرند اسمش اروپا صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله سوم مقدماتى مسابقات انفرادى تنیس روی میز اسمش اروپا، نوشاد عالمیان ملى پوش کشورمان به مصاف فلوریان از فرانسه رفت و در یک دیدار جذاب و نفسگیر درحالی که ۲ بر صفر عقب بود، ۳ بر ۲ به پیروزی دست یافت.

کاپیتان تیم ملی کشورمان در گیم نخست ۱۱ بر ۴ بازی را واگذار کرد، در گیم دوم بازی با نتیجه ۱۱ بر ۶ به سود حریف فرانسوی ادامه یافت، اما در ادامه نوشاد با بازگشتی فوق العاده، در سه دست پیاپی با نتیجه مشابه ۱۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت و ضمن کسب سومین پیروزی پی در پی به جدول اصلی مسابقات صعود کرد.

نوشاد عالمیان فردا در مرحله ۱/۳۲ پایانی به مصاف شونسوکه توگامی از ژاپن خواهد رفت، همچنین نیما عالمیان در نخستین مسابقه خود به مصاف لیان جینگ کان از چین می‌رود.

مسابقات گرند اسمش اروپا ۲۰۲۵ با حضور برترین‌های دنیا از ۲۳ مرداد تا ۲ شهریور به میزبانی مالمو سوئد در حال برگزاری است.