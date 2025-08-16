به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا نعمتی، بانوی پرافتخار کشورمان که به تازگی در مراسم اهدای جوایز برگزیدگان آسیا به عنوان مسئول برتر انتخاب شد، گفت: در ابتدا می خواهم از کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان که زمینه مشارکت من و سایر ورزشکاران را در تصمیم گیری‌های مهم فراهم کرده‌اند، قدردانی کنم. حضورم در هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، هیئت رئیسه فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان و شورا‌های مختلف در این انتخاب نقش مهم و تاثیرگذاری داشت و جامعه بین المللی فعالیت نهاد‌های ورزشی در زمینه استفاده از تجربیات ورزشکاران و قهرمانانی که در شرف بازنشستگی هستند، به خوبی رصد می‌کند.

سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان افزود: برای من، که سال‌ها از بودجه کشور هزینه شده تا موفقیت‌های گوناگونی را رقم بزنم، افتخار بزرگی است که همچنان در خدمت ورزش ایران باشم و بتوانم تجربیاتی که سال‌ها برای بدست آوردن آن تلاش کردم در اختیار ورزشکاران جوان و جدید قرار دهم.

دارنده عنوان مسئول برتر آسیا گفت: پس از دریافت این عنوان، بازخورد‌های بسیار مثبتی از مسئولین ورزشی کشور‌های مختلف و ورزشکاران دریافت کردم. امیدوارم که در سال‌های آتی هم با کسب جایگاه‌های جدید، بتوانیم توانمندی زنان ورزشکار و قهرمان ایران را بیش از پیش به دنیا نشان دهیم.

وی افزود: برای من باعث افتخار است که حالا پس از پشت سرگذاشتن دوران قهرمانی، به عنوان سرمربی تیم ملی در خدمت ورزش کشور هستم و همچنین خوشحالم که در حوزه‌های مختلف مدیریتی نیز تاثیرگذار بوده‌ام. تمام تلاشم را برای پیشبرد اهداف عالیه وزارت ورزش، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان به کار خواهم گرفت.

نعمتی گفت: این جایزه فصل جدیدی در زندگی من گشود و مسئولیت من را سنگین‌تر از پیش کرد. امروز علاوه بر الهام بخشی، وظیفه انتقال تجربه به ورزشکارانی را دارم که به تازگی در مسیر ورزش حرفه‌ای قرار گرفته‌اند.

مراسم اهدای جوایز برترین‌های آسیا چهارشنبه ۲۲ مرداد در مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا برگزار شد و از برگزیدگان قاره کهن در شاخه‌های مختلف تقدیر شد.