با تلاش نیرو‌های بازرسی شرکت توزیع نیروی برق و با همکاری و گزارش همکاران اطلاعات سپاه این شهرستان و هماهنگی با مراجع قضایی، تعداد ۱۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در یکی از مرغداری‌های شهرستان پیرانشهر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این عملیات با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج)، نیرو‌های انتظامی و همکاران مدیریت توزیع برق پیرانشهر انجام گرفت که توان مصرفی این دستگاه‌ها در مجموع بیش از ۲۰ کیلووات بوده که معادل مصرف برق ۶۰ واحد مسکونی طی یکماه می‌باشد.



فعالیت ماینر‌های غیرمجاز در شرایط ناترازی انرژی، افزایش بی سابقه دمای سراسری هوا در کشور و مشکلات ناشی از بار اضافی وارده ناشی از فعالیت این دستگاه‌ها بر شبکه و خسارات مالی بر شبکه و لوازم برقی مشترکان به دلیل بروز نوسانات برق در محل‌های فعالیت این دستگاه؛ به یکی از معضلات جدی صنعت برق تبدیل شده است.

برخورد قاطع با این‌گونه تخلفات با شدت و جدیت بیشتر همچنان ادامه خواهد داشت و تا پایان شهریور ماه کشف و جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز رمز ارز همچنان در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی قرار دارد و متخلفان این پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

گزارش‌های مردمی نقش بسیار مهمی در شناسایی و جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز دارد و شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند و پاداش‌های میلیونی دریافت کنند.