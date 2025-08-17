به زودی؛
بهرهبرداری از ۵ کیلومتر محور پیرانشهر - سردشت
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: عملیات بهسازی و چهار خطه کردن محور پیرانشهر- سردشت در راستای توسعه مسیرهای ارتباطی در حال اجراست و ۵ کیلومتر از این طرح به زودی آسفالت شده و زیربارترافیک میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پیمان آرامون در بازدید از طرح راهسازی محور پیرانشهر- سردشت اظهار داشت: عملیات عمرانی و زیرسازی در ۷ کیلومتر از محور پیرانشهر – سردشت در دست اجرا بوده و ۵ کیلومتر از این مسیر طی روزهای آینده آسفالت میشود.
وی بیان کرد: محور ۹۳ کیلومتری پیرانشهر - سردشت امکان دسترسی ترانزیتی به گمرک تمرچین را از سمت جنوب استان فراهم میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: توسعه این محور در راستای تسهیل در رفت و آمد، کاهش تصادفات و ارتقای درجه راههای استان با جدیت دنبال میشود.
آرامون افزود: طرح محور پیرانشهر- سردشت به صورت ۴ خطه بوده و این طرح مسیر دسترسی به پایانه مرزی تمرچین از جمله ترانزیت و حمل و نقل انواع کالا را رونق میبخشد.