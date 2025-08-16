به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد جباری در گفتگوی تلفنی برنامه تلویزیونی بازتاب سیمای کیش، با قدردانی از رویکرد رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد نسبت به مسائل مناطق آزاد کشور، گفت: از چهارشنبه هفته گذشته دریافت پلاک ملی برای خودرو‌های مناطق آزاد و ورود به کشور براساس دستورالعمل اعلام شده مجاز شد.

احمد جباری با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و استاندار هرمزگان، گفت: براساس اختیارات واگذار شده از سوی رئیس جمهور به استانداران، جلسه‌ای با استاندار هرمزگان برگزار شد و مقرر شد تا در شورای تامین استان این موضوع بررسی شود تا راهکاری ارائه شود.

احمد جباری گفت: استاندار هرمزگان براساس پیگیری ها اعلام کردند، رویه تردد خودرو‌های مناطق آزاد در استان به زودی شکل خواهد گرفت.