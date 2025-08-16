پخش زنده
نماینده مردم غرب استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از پیگیری برای حل مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کیش در سراسر استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد جباری در گفتگوی تلفنی برنامه تلویزیونی بازتاب سیمای کیش، با قدردانی از رویکرد رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد نسبت به مسائل مناطق آزاد کشور، گفت: از چهارشنبه هفته گذشته دریافت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد و ورود به کشور براساس دستورالعمل اعلام شده مجاز شد.
احمد جباری با اشاره به برگزاری نشستهایی با وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و استاندار هرمزگان، گفت: براساس اختیارات واگذار شده از سوی رئیس جمهور به استانداران، جلسهای با استاندار هرمزگان برگزار شد و مقرر شد تا در شورای تامین استان این موضوع بررسی شود تا راهکاری ارائه شود.
احمد جباری گفت: استاندار هرمزگان براساس پیگیری ها اعلام کردند، رویه تردد خودروهای مناطق آزاد در استان به زودی شکل خواهد گرفت.