صعود نوجوانان تنیس روی میز ایران به جدول حذفی کانتندر اردن
نوجوانان تنیس روی میز ایران با درخشش در مرحله گروهی رقابتهای زیر ۱۵ و ۱۹ سال کانتندر جوانان اردن، به جدول اصلی راه پیدا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در سومین روز مسابقات تنیس روی میز کانتندر جوانان که به میزبانی اردن برگزار میشود، سه بازیکن پسر و سه بازیکن دختر ایران با عملکردی درخشان از گروههای خود صعود کردند.
در بخش پسران در رده سنی زیر ۱۵ سال، عرشیا لرستانی، مبین امیری و فراز شکیبا با دو پیروزی پی در پی و بدون شکست، صدرنشین گروههای خود شدند و با اقتدار به مرحله حذفی مسابقات راه یافتند.
در بخش دختران در رده سنی زیر ۱۵ سال، سارینا جهانشاهی و وانیا یاوری با برتری مقابل رقبایشان، صدرنشین گروه خود شدند و جواز حضور در جدول حذفی را کسب کردند.
در رده سنی زیر ۱۹ سال دختران؛ ستایش ایلوخانی با کسب دو پیروزی و یک شکست به عنوان نفر دوم گروه خود صعود کرد.
فراز شکیبا، مبین امیری، عرشیا لرستانی، سارینا جهانشاهی و وانیا یاوری در نخستین دور از مرحله حذفی با قرعه استراحت رو به رو شدند و ستایش ایلوخانی باید به مصاف جولی دایوب از سوریه برود.
هدایت و سرپرستی ملی پوشان کشورمان در این رقابتها بر عهده امین میرالماسی است.
مسابقات کانتندر جوانان اردن ۲۳ تا ۲۶ مرداد به میزبانی امان در جریان است.