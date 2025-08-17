پخش زنده
پنج شرکت متقاضی ارائه خدمات پس از فروش خودرو در منطقه آزاد کیش با کسب مجوز صمت در حال پیگیری برای کسب مجور استانداردهای فنی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی منطقه آزاد کیش، گفت: براساس قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آئین نامههای دولت، خدمات پس از فروش خودرو الزام شده است.
مهدی ذوقی گفت: یک مرکز در حال احیای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در حال انجام موارد قانونی است.
او افزود: تاکنون نزدیک به ۵ فراخوان احداث مراکز خدمات پس از فروش خودرو در کیش منتشر شده است.
مهدی ذوقی گفت: مراکز خدمات پس از فروش خودرو، نیازمند مجوز وزارت صمت و درج در سامانه ایران جی اس و استانداردهای ۱۹۱۱۷ فنی است.
مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی منطقه آزاد کیش، گفت: اولین مجوز صمت در گمرک برای ترخیص خودرو نافذ است و دارا بودن استاندارد ۱۹۱۱۷ هم خودروسازان بزرگ کشور و تعمیرگاههای با سطوح عالی این استاندارد را دارند.
مهدی ذوقی، گفت: براساس شرایط منطقه آزاد کیش با تساهل و تسامح، استانداردهای فنی ۱۹۱۱۷ را با ضابطهای در منطقه آزاد نوشته شود که کار سادهتر انجام شود.
او، گفت: تاکنون ۵ شرکت مجوز صمت را ادریافت کرده اند و باید واحد استاندارد فنی را نیز دریافت کنند تا بتوانند ۵ درصد ارزش خودرو را برای ۵ سال گارانتی دریافت میکنند.
مهدی ذوقی، افزود: سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تسهیل در واردات در حوزه اسقاط و خدمات پس از فروش، مبلغی دریافت نمیکند و خریداران خودرو مواظب تبلیغات سو باشند و موارد تخلف را به سازمان گزارش کنند.