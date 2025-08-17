به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی منطقه آزاد کیش، گفت: براساس قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آئین نامه‌های دولت، خدمات پس از فروش خودرو الزام شده است.

مهدی ذوقی گفت: یک مرکز در حال احیای خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی در حال انجام موارد قانونی است.

او افزود: تاکنون نزدیک به ۵ فراخوان احداث مراکز خدمات پس از فروش خودرو در کیش منتشر شده است.

مهدی ذوقی گفت: مراکز خدمات پس از فروش خودرو، نیازمند مجوز وزارت صمت و درج در سامانه ایران جی اس و استاندارد‌های ۱۹۱۱۷ فنی است.

مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی منطقه آزاد کیش، گفت: اولین مجوز صمت در گمرک برای ترخیص خودرو نافذ است و دارا بودن استاندارد ۱۹۱۱۷ هم خودروسازان بزرگ کشور و تعمیرگاه‌های با سطوح عالی این استاندارد را دارند.

مهدی ذوقی، گفت: براساس شرایط منطقه آزاد کیش با تساهل و تسامح، استاندارد‌های فنی ۱۹۱۱۷ را با ضابطه‌ای در منطقه آزاد نوشته شود که کار ساده‌تر انجام شود.

او، گفت: تاکنون ۵ شرکت مجوز صمت را ادریافت کرده اند و باید واحد استاندارد فنی را نیز دریافت کنند تا بتوانند ۵ درصد ارزش خودرو را برای ۵ سال گارانتی دریافت می‌کنند.

مهدی ذوقی، افزود: سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تسهیل در واردات در حوزه اسقاط و خدمات پس از فروش، مبلغی دریافت نمی‌کند و خریداران خودرو مواظب تبلیغات سو باشند و موارد تخلف را به سازمان گزارش کنند.