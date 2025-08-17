پخش زنده
هرمزگانیها در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین پویش موشکی بلاگر عراقی را اجرا کردند.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پویش حمایت از موشکهای ایرانی که عراقیها آن را در اربعین امسال راه انداختند در راهپیمایی جاماندگان اربعین بشاگرد استان هرمزگان انجام شد. همچنین بسیاری از مردم، دانشجویان، فعالان و کاربران فضای مجازی در ایران همزمان با برگزاری مراسم اربعین، پویش مردمی حمایت از موشکهای ایرانی را ادامه دادند. این پویش در مدت کوتاهی میان زائران در مسیرهای پیادهروی اربعین در عراق گسترش یافت و به سرعت به لبنان و یمن نیز رسید. شهروند خبرنگار ما فیلمی ارسال کرده که میتوانید در ادامه مشاهده کنید.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
چالش ترند اربعین در بشاگرد، یه حرکت سادهست… ولی پر از پیام! از دل میلیونها عاشق، از مسیر اربعین، تا قلب ظلم. این فقط یه ترند نیست؛ این صدای بیداریه. اگه اهل ایستادگی هستی، ببین!