رسانهها از وقوع دو انفجار سنگین در صنعا پایتخت یمن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد: دو انفجار شدید بامداد یکشنبه در صنعا پایتخت یمن شنیده شد.
در این خصوص، رویترز به نقل از ساکنان شهر صنعا از وقوع دستکم دو انفجار در نزدیکی یک نیروگاه برق در پایتخت یمن خبر داد.
رویترز افزود: علت این انفجارها هنوز مشخص نیست و جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است.
در عین حال پایگاه خبری ارم نیوز امارات دلیل انفجارها در صنعا را حمله هوایی رژیم اسرائیل به نیروگاه «حزیز» اعلام کرد.
شبکه الجزیره به نقل از «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی انصارالله در مورد انفجارها در صنعا گفت: این انفجارها ناشی از حمله دشمن جنایتکار و ورشکسته که فقط تاسیسات خدماتی را هدف قرار میدهد، بود.
پایگاه خبری ۲۶ سپتامبر یمن نیز به نقل از «مشعل الریفی» مدیر کل شرکت برق صنعا افزود: حمله هوایی دشمن صهیونیستی به نیروگاهها باعث قطعی موقت برق در صنعا شد.