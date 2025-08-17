هفت فلسطینی در حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به تجمع غیرنظامیان در حیاط بیمارستان المعمدانی در شهر غزه به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع پزشکی بیمارستان المعمدانی گفتند که شهدا، غیرنظامیانی بودند که در حیاط این بیمارستان حضور داشتند و بصورت مستقیم توسط پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند.

این حمله موجی از خشم و محکومیت را در میان شهروندان فلسطینی برانگیخت و آنها از جامعه بین‌المللی خواستند تا برای توقف این حملات ددمنشانه رژیم اشغالگر مداخله کند.

شهر غزه در روز‌های اخیر شاهد افزایش حملات هوایی ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل بوده است و این حملات به طور قابل توجهی افزایش یافته و منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از ساکنان غزه شده است.

بر اساس پایگاه خبری قدس، این حملات اغلب مناطق غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد و رنج ساکنان آن را تشدید می‌کند.

گروه‌های فلسطینی همچنان خواستار حفظ وحدت مردم برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه هستند و بر لزوم تقویت مقاومت مردمی علیه اشغالگران تاکید دارند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.