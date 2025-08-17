به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هزاران تظاهرکننده روز شنبه ۱۶ آگوست (۲۵ مرداد)، در راهپیمایی عمومی به «قحطی تحمیلی اسرائیل و آمریکا» در نوار غزه اعتراض کردند.

این راهپیمایی که در مقابل کتابخانه عمومی نیویورک برگزار شد، «اولین تظاهرات گسترده در آمریکا با تمرکز بر گرسنگی تحمیلی از سوی اسرائیل» در غزه نام گرفت و سازمان‌دهندگان اعلام کردند ده‌ها هزار شرکت‌کننده که برخی از آنها با اتوبوس از شهر‌های دیگر به نیویورک سفر کرده بودند، در آن شرکت کردند.

این اعتراض که توسط ائتلافی از سازمان‌ها شامل انجمن مردم، ائتلاف پاسخ و کد پینک سازماندهی شده بود، در میان گزارش‌های سازمان‌های امدادی بین‌المللی مبنی بر گسترش گرسنگی در غزه برگزار شد. طبق یافته‌های سیستم طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) تحت حمایت سازمان ملل، هم اکنون بدترین شرایط قحطی در غزه در حال وقوع است.

آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) گزارش داده که تقریباً از هر پنج کودک خردسال در شهر غزه، یک نفر دچار سوءتغذیه است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ کودک به دلایل مرتبط با سوءتغذیه جان خود را از دست داده‌اند.

معترضان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود، «هم اکنون به گرسنگی درغزه خاتمه دهید!» و «به نوزادان غزه غذا بدهید.»

این تظاهرات گروه متنوعی از شرکت‌کنندگان، از جمله سازمان‌های تحت رهبری یهودیان مانند «صدای یهودیان برای صلح» و «ایف نات نو» را به خود جلب کرد که اعضای آنها در این راهپیمایی شعار می‌دادند: «یهودیان مخالفند.»

شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) نیز با بیان اینکه نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌ها با «نسل‌کشی» مخالف هستند، از حضور گسترده مردم در این تظاهرات استقبال کرد.