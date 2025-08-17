به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: از روز سه شنبه حاکمیت الگوی گرم تابستانه را هواهیم داشت و در این خصوص هشدار زرد صادر شده است .

مبینی افزود: صرفه جویی و مدیریت بهینه در مصرف انرژی، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در فضای باز در ساعات گرم روز، خودداری از روشن کردن آتش و رهاسازی زباله‌های براق در عرصه طبیعت، تدارک برق اضطراری در واحدهای تولیدی، کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی و سایر اقدامات پیشگیرانه توصیه شده است.