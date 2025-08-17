قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از قطعی شدن واگذاری مسکن نخبگان در ۱۹ استان کشور خبر داد و گفت: بیشترین تقاضای مسکن مربوط به تهران است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر سعید خدایگان افزود: برنامه مسکن نخبگان به صورت استانی در حال پیگیری است و یکی از پیشرفت‌هایی که در این مدت در زمینه مسکن نخبگان داشتیم این بود که توانستیم از طریق دفتر دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور کارگروه مشترک تخصصی مسکن را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه ایجاد این کارگروه مشترک تخصصی طبق ماده ۸ قانون حمایت از نخبگان بوده است، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ماده ۸ و دستور معاون اول رئیس جمهور توانستیم یک کارگروه ویژه متشکل از بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ایجاد کنیم. امیدواریم با این کارگروه مشترک بتوانیم در استفاده از ظرفیت‌های قانونی در جهت ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، گام‌های موثری برداریم.

خدایگان، با بیان اینکه در برخی از استان‌های کشور پیشرفت‌های خیلی خوبی در زمینه تامین مسکن نخبگان داشتیم، خاطر نشان کرد: حدود ۲۸۰۰ واحد زمین آماده تخصیص به نخبگان استان‌ها هست.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به برخی آمار‌ها در این زمینه یادآور شد: طبق آخرین آمار استان‌های «اصفهان»، «سیستان و بلوچستان»، «ایلام»، «خوزستان»، «آذربایجان غربی»، «آذربایجان شرقی»، «بوشهر»، «قزوین»، «خراسان رضوی»، «فارس»، «خراسان جنوبی»، «چهارمحال و بختیاری»، «سمنان»، «کرمان ««خراسان شمالی»، «زنجان»، «اردبیل»، «یزد» و «قم» بیشترین پیشرفت را در این حوزه دارند.

وی با تاکید بر اینکه این استان‌ها هر یک دستاوردی در زمینه مسکن نخبگان دارند، به وضعیت تامین مسکن نخبگان در تهران اشاره کرد و یادآور شد: مسکن نخبگان تهران وضعیت پیچیده‌ای دارد. شاید ما بیشترین انرژی در این زمینه را اتفاقاً در استان تهران گذاشته‌ایم.

خدایگان، یکی از این پیچیدگی‌ها را ثبت تقاضای بیشتر در شهر تهران عنوان کرد و ادامه داد: از یک سو بیشترین تقاضا در تهران داریم و از طرف دیگر بیشترین چالش را هم از نظر قیمت زمین هم از نظر ساخت‌وساز نیز در تهران داریم. این امر مقداری تهیه مسکن برای نخبگان در تهران را با پیچیدگی مواجه کرده است.

وی افزود: از این رو ما دست به دامان ظرفیت‌های خارج از استان شدیم. چون در استان‌های دیگر می‌توانیم از ظرفیت‌های بیشتر استانداری‌ها و دستگاه‌هایی، چون وزارت راه و شهرسازی بهره ببریم.

وی تاکید کرد: با تشکیل کارگروه متشکل از دستگاه‌ها می‌توانیم با مدل‌های متنوع‌تری مساله تامین مسکن نخبگان را جلو ببریم. به طور کلی در زمینه تامین مسکن نخبگان به دستاورد‌های خوبی رسیدیم ولی، چون هنوز به نتیجه نرسیده نمی‌توانیم اعلام کنیم.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به این سوال که آیا در استانی مسکن نخبگان تحویل داده شده است یا خیر گفت: تاکنون در هیچ استانی مسکن نخبگان تحویل داده نشده است. البته در برخی از استان‌ها مانند استان یزد و اصفهان و کرمان این کار شروع شده است.

خدایگان با تاکید بر اینکه واگذاری مسکن نخبگان در ۱۹ استان نام برده شده در بالا تقریبا قطعی و مسجل است، اظهار کرد: در برخی از این ۱۹ استان فرایند واگذاری مسکن به نخبگان شروع شده است.

وی به اشاره به فرآیند‌های واگذاری و تامین مسکن نخبگان در استان‌های مختلف افزود: در برخی از استان‌ها مانند استان یزد تنها زمین به نخبگان واگذار شده است و در استان اصفهان خیّری اعلام کرده که۱۱۰ واحد از مسکن نخبگان را شخصاً می‌سازد.