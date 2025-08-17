به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در پی یاوه گویی‌های مضحک نتانیاهو و دخالت‌های بیجا در امور ایران، مردم آبادان و خرمشهر پاسخ این جنایتکار بزرگ تاریخ را دادند.

نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی در پیام اخیر خود به مردم ایران وعده رفاه و آسایش داد پیامی که به واکنش تند مردم مواجه شد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کودک کش صهیونیستی در پیام اخیر تلویزیونی خطاب به ملت ایران وعده داد برای حل مشکل کمبود آب در ایران برنامه دارد.

این درحالیست که با دست درازی به منابع آب ساکنان غزه و تحریم منابع غذایی، خوی وحشی گری خودرا در جهان آشکار کرده است.